Иркутск, , 06:08 — REGNUM В Иркутской области за минувшие сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за всё время эпидемии, таким образом, зарегистрировано 137 летальных исходов.

Новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено 211, а общее количество случаев достигло почти 9,7 тыс. Из них в стационарах остаются 1458 пациентов, из них 92 больных находятся в тяжёлом состоянии. Около 2,5 тыс. заражённых с лёгким течением COVID-19 находятся на амбулаторном лечении.

Выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 352 пациентов. Всего излечились к настоящему моменту чуть меньше 5,6 тыс. человек.

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