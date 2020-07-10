Лос-Анджелес, США, , 06:18 — REGNUM Вывозным рейсом «Аэрофлота» из Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) в Москву 9 июля вылетели 374 гражданина России, пожелавших эвакуироваться на Родину. Об этом посольство России в США сообщает на своей странице в Facebook.

Прибытие рейса SU107 в столичный аэропорт «Шереметьево» ожидается в 13:49 по московскому времени.

«Сегодняшний борт из г. Лос-Анджелеса — уже тринадцатый по счёту вывозной рейс для росграждан, застрявших в США в самый разгар пандемии коронавируса. Совсем скоро 374 пассажира, в том числе 11 младенцев, смогут ступить на родную землю», — приводится на странице посольства комментарий посла РФ в США Анатолия Антонова российским СМИ.

Посол отметил, что было сделано всё возможное для включения в список вылетающих «сограждан, нуждавшихся в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера (40 человек)». Также домой возвращаются ещё два школьника, оказавшихся в США в рамках программ «образовательного обмена».

Как сообщало ИА REGNUM, пожелавшие вернуться на Родину граждане России вылетели из американского Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее Антонов сообщил, что, по данным на 5 июля, из США удалось организованно эвакуировать около 4 тыс. граждан России.

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