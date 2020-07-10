Пекин, , 05:59 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ливнями на обширной территории страны, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

С утра 10 июля по утро 11 июля мощные ливни и ураганы ожидаются в провинциях Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань и Аньхой, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая. В некоторых районах страны возможны осадки до 150 мм за сутки.

В некоторых упомянутых районах страны возможны осадки более 70 мм за час, сопровождаемые ураганами и сильным ветром. В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого до оранжевого и красного.

С июня в Ките не прекращаются мощные ливни. Они уже привели к тому, во множестве южных районов районах страны разлились реки и водохранилища, приведя к затоплению фермерских угодий.