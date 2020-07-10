Куньмин, Китай, , 04:50 — REGNUM Группа редких ибисов, которые, как считалось, вымерли в Китае, были запечатлены в природном заповеднике в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Восемь караваек впервые было запечатлено рабочими на озере Цзяньху в водно-болотном заповеднике в уезде Цзяньчуань во время переливания в начале июня. Ученые нашли молодых птиц в гнезде караваек.

«Впервые был зафиксирован факт размножения караваек в Юньнини. Это открытие может внести существенный вклад в будущие исследования в интересах защиты редких ибисов», — заявил представитель Института зоологии при Китайской академии наук.

Каравайки являются близкими родственниками редких красноногих ибисов. Они находятся под вторым классом государственной защиты в Китае. Эксперты некогда считали, что каравайки вымерли в Китае, поскольку их среда обитания была уничтожена деятельностью человека и загрязнением окружающей среды.