Нью-Йорк, США, , 04:28 — REGNUM Задержанной в США гражданке Великобритании Гилейн Максвелл, подозреваемой в соучастии с финансистом Джеффри Эпштейном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, для невозможности совершения суицида выдали бумажную робу. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах 9 июля сообщает телекомпания ABC.

По словам источников телекомпании, негласное распоряжение о принятии особых мер для недопущения возможного самоубийства бывшей любовницы Эпштейна было получено бруклинской тюрьмой Нью-Йорка (где содержится Максвелл) от федерального Бюро тюрем.

Напомним, в интервью телеканалу 8 июля министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил о том, что за бывшей любовницей финансиста, который совершил самоубийство в тюрьме, присмотрят с особой тщательностью, чтобы «она дожила до завершения судебного разбирательства».

Как сообщало ИА REGNUM, в США гражданку Великобритании Гилейн Максвелл могут осудить на срок до 35 лет в случае признания её соучастницей преступлений покончившего с собой финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. Максвелл является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, владевшего старейшим издательством Macmillan.

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