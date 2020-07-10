Мехико, , 00:51 — REGNUM Сотрудничество американскими учеными для совместной разработки вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 начнут мексиканские специалисты, 9 июля сообщает издание Milenio со ссылкой на руководителя департамента Северной Америки в МИД Мексики Роберто Веласко газета Milenio.

Чиновник подчеркнул, что до данного решение страны взаимодействовали в сфере поставок медицинских средств и оборудования. Веласко также добавил, что данный шаг позволит Мексике получить доступ к необходимым технологиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля американский лидер Дональд Трамп и мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписали совместную декларации о дружбе и сотрудничестве между странами.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Мексика подписали декларацию о дружбе и сотрудничестве