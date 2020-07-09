Токио, , 23:19 — REGNUM Поклонники игры Final Fantasy IX могут надеяться на то, что когда-нибудь увидят её продолжение. Об этом 9 июля сообщил портал Screen Rant.

На это намекнул художник Тошиюки Итахана, отвечавший за создание персонажей. Журналисты решили взять у него интервью в честь 20-летия игры.

«Я был бы рад, если бы, с учетом пожеланий оригинальной команды разработчиков, однажды появилась возможность продолжить историю Final Fantasy IX, которая так много значила для всех нас», — сказал Итахана.

Релиз японской ролевой игры (jRPG) Final Fantasy IX состоялся 7 июля 2000 года на консоли PlayStation. Геймерам предлагается управлять несколькими героями, путешествующими по огромному вымышленному фэнтезийному миру под названием Гея.

Читайте ранее в этом сюжете: Образ стримера Ninja добавили в игру Super Smash Bros. Ultimate