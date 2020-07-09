Магас, , 17:12 — REGNUM В Ингушетии за все время вылечились от COVID-19 уже 77% всех заразившихся. Общее число выздоровевших составило 2512 человек (+4 за минувшие сутки). Такие данные приводит 9 июля федеральный оперативный штаб.

За все время число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике достигло 3228 (+23 за прошедшие сутки). Регион является одним из субъектов РФ с низким приростом новых пациентов, он составляет в Ингушетии 0,7%.

По данным республиканского оперштаба, за прошедшие сутки увеличилось число пациентов в тяжелом состоянии. Их стало 22 (против 20 8 июля). Они находятся в отделении реанимации, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число госпитализированных составило 168 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 66 из них.

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