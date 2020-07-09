Ростов-на-Дону, , 17:11 — REGNUM В Ростовской области возросло число нарушителей санитарных требований, однако в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. На это указал в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 9 июля донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«Режим повышенной готовности никто не отменял. [Коронавирус] пока не победили и даже на подходе не находимся, пока не появится лекарство от этой заразы. Если вас это не коснулось, это одна история. Когда коснётся, поздно будет, будем заниматься последствиями, и это, к сожалению, не всегда приводит к хорошему», — обратился глава региона к подчинённым.

Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением санитарных требований и работать с людьми.

ИА REGNUM напоминает, что Голубев пообещал без предупреждения и сопровождающих посетить рынки, ярмарки и магазины, чтобы самому лично убедиться, насколько высок уровень нарушений санитарных требований.

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