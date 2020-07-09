Кустанай, Казахстан, , 15:37 — REGNUM Заместитель главы Кустанайской области Казахстана подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом 9 июля заявил следователь агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов на пресс-конференции в агентстве.

Замглавы региона и ряд других должностных лиц из администрации Кустанайской области подозреваются в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему.

Ранее Кайсар Баржаксынов сказал, что при задержании руководитель аппарата главы города Текели в Алма-Атинской области прыгнул в реку. Чиновник пытался скрыться от правоохранителей, переплыв реку.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновник в Казахстане прыгнул в реку, убегая от правоохранителей