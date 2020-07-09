Казань, , 15:07 — REGNUM В Татарии 31 июля 2020 года отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам. Согласно указу главы РТ Рустама Минниханова этот день будет нерабочим, сообщает пресс-служба минтруда республики.

В связи с этим при пятидневной рабочей неделе продолжительность трудового дня 30 июля сокращается на один час, а 31 июля объявлен в республике выходным днем.

ИА REGNUM напоминает, что указом главы республики в мае 2020 года были объявлены праздничные даты 24 мая 2020 года — Ураза-байрам, 31 июля — Курбан-байрам. Согласно документу, определение дней проведения мероприятий проводилось в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями.

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