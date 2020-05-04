Казань, , 09:49 — REGNUM В Татарии указом главы республики Рустамом Миннихановым объявлены праздничные даты 24 мая 2020 года — Ураза-байрам, 31 июля — Курбан-байрам.

Согласно документу, определение дней проведения мероприятий проводилось в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями.

Напоминаем, что в Татарии в связи с эпидситуацией действует запрет на посещение храмов и мечетей, об их открытии сообщат дополнительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как в условиях пандемии коронавируса будет отмечаться Ураза-байрам. Один из главных мусульманских праздников, приходящийся в 2020 году на конец мая, будет отмечаться, как всегда, широко и торжественно, если жители будут соблюдать условия самоизоляции, отметил чеченский лидер.

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