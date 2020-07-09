Саратов, , 14:59 — REGNUM В 15-ти районах Саратовской области, где отмечается снижение заболеваемости, медицинские учреждения перейдут на плановую работу. Об этом в ходе брифинга сообщила замминистра здравоохранения региона Асят Выкова.

В Саратовской области на сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются 5914 пациентов, сняли с учета более 19 тыс. человек. Помощь заболевшим оказывают свыше 2,6 тыс. медиков в 76 лечебных организациях. В стационарах лечение получают 1686 пациентов, из них 1137 — с диагнозом COVID-19. На искусственной вентиляции легких находятся 69 человек, 112 больных — на кислородной поддержке.

ИА REGNUM напоминает, что в Саратовской области на 9 июля носителями коронавируса числятся 7325 человек, выздоровели с начала пандемии 4044 пациента, скончались 47 человек.

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