Саратов, , 09:39 — REGNUM В Саратовской области по информации на 9 июля носителями коронавируса числятся 7325 человек, за сутки положительные тесты получили еще 94 пациента. Выздоровели с начала пандемии 4044 пациента, за сутки — 56 человек. С момента начала наблюдения скончались 47 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 18 человек, в 76 случаях — заражение из неустановленных источников.

Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 39 человек. В лабораториях на сегодняшний день провели более 195,9 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,8 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове 93-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался после выписки из госпиталя, куда его поместили для прохождения профосмотра.

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