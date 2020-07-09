Москва, , 14:44 — REGNUM Климат в мире меняется постоянно. Однако если еще лет 50−100 назад изменения были не видны невооруженным глазом, то сегодня метаморфозы природы просто на виду, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя прогноз Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

«К европейской части России, например, зима стала очень похожей на западноевропейскую. Она теперь мягкая, зачастую без снега на фоне слабых плюсовых значений.

Уже долгие десятилетия высокоразвитые страны мира предпринимают скоординированные меры по предотвращению выбросов парниковых газов, снижению концентрации углекислого газа в атмосфере.

В результате промышленной революции и погоней за прибылью правительства игнорируют нерушимость экосистем, природопользование стало наживой на уровне государственных интересов стран мира.

Дальнейшее потепление станет благом для России. Зона земледелия расширится, повысится комфорт проживания вне городов и на этом фоне динамика рождаемости пойдет вверх», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, среднегодовая температура на Земле до 2025 года окажется выше на 1 один градус Цельсия, следует из прогноза Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

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