Москва, , 14:31 — REGNUM В Москве планируется ввести штраф для лиц, на территории которых вырос борщевик и которые не предпринимают мер к его уничтожению. Соответствующий законопроект был рассмотрен и поддержан 9 июля на заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подобные меры предпринимаются для защиты зеленых насаждений столицы. По мнению ряда экспертов, на данный момент борщевик создаёт серьезные проблемы для культурных растений, которые украшают облик столицы. Причем данный сорняк интенсивно распространяется. Со слов очевидцев его начали замечать растущим даже в столичных дворах многоквартирных домов. Для борьбы с этим явлением предложено ввести для граждан, которые не очищают от борщевика принадлежащие им участки штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы хотят установить на уровне от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 700 тысяч рублей.

«В настоящее время в КоАП Москвы для граждан не установлена ответственность за нарушение правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ. Она есть для юридических и должностных лиц, но общей связки нет. В этой связи предлагается ввести санкции за нарушение нового требования закона, дополнив статью КоАП Москвы частью, которая устанавливает административную ответственность за непроведение собственниками земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, мероприятий по удалению Борщевика сосновского», — отметил депутат Валерий Головченко («Моя Москва»).

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