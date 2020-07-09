Махачкала, , 13:59 — REGNUM Пятеро маленьких детей и беременная женщина, находившиеся во временном палаточном лагере для граждан Азербайджана на юге Дагестане, вернулись на родину. Об этом на своей странице в Instagram сообщила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

Напомним, вблизи села Куллар в Дербентском районе Дагестана развернут лагерь для граждан Азербайджана, ожидающих отправки домой через закрытую из-за пандемии госграницу. Раз в неделю для них организовывают специальный коридор, в последний раз 7 июня через него на родину вернулись 250 человек. В настоящее время отправки ожидают более 500 азербайджанских граждан.

«Посетила палаточный лагерь, развернутый для граждан Азербайджана. <…> В лагере оказались пять детей и беременная женщина, причем один из детей перенес тяжелую операцию и трепанацию черепа. Рада сообщить, что оперативно удалось организовать их отправку домой в Азербайджан», — написала Ежова.

Детский омбудсмен поблагодарила за помощь в отправке детей и будущей матери на родину сотрудников Росгвардии и МЧС, а также руководство Дербентского района Дагестана.

Читайте также: В Дагестане завели дело после беспорядков с участием граждан Азербайджана