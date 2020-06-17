Махачкала, , 12:36 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане после беспорядков с участием граждан Азербайджана, в ходе которых пострадали сотрудники правоохранительных органов. К настоящему времени задержаны 10 подозреваемых, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, инцидент произошли вечером 15 июня возле села Куллар, в Дербентском районе Дагестана. Здесь развернут палаточный лагерь для азербайджанских граждан, которые ранее не смогли выехать из Россию из-за закрытия границы на фоне пандемии коронавируса. Около 400 человек, желающие поскорее вернуться на родину, попытались перекрыть федеральную трассу, а затем закидали сотрудников правоохранительных органов камнями и другими предметами.

По последним данным, в ходе беспорядков пострадало девять сотрудников правоохранительных органов (ранее сообщалось о семи пострадавших). Кроме того, повреждены пять служебных автомобилей, причиненный ущерб оценен в 400 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что после данного инцидента в отдел полиции были доставлены 93 гражданина Азербайджана. Он отметил, что «по части из них будут приняты решения в порядке уголовного судопроизводства»

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