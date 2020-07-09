Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Грузии, выявленные за последние сутки, были ввезены с территории других стран. Так, 9 июля прокомментировала медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая последние данные о распространении коронавируса в стране.

«Сегодня в стране подтверждено пять новых случаев коронавируса, и их число возросло до 844. Три человека были добавлены к числу излечившихся», — сказала Эзугбая.

Она добавила, что в четырех случаях SARS-CoV-2 был выявлен у водителей дальнобойщиков, а один — у пациента, находившегося в зоне карантина.

Стоит отметить, что в Грузии в карантинные зоны помещают всех, кто прибывает из-за границы или контактировал с лицами, у которых выявили коронавирус.

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