Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии выявлено более 10,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 июля.

Наряду с тем, что показатель зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону достиг 10 тыс. 441 случая, под медицинским наблюдением остаются тысячи человек. Так, врачебным контролем в настоящее время охвачены 6 тыс. 924 человека, большинство из них находятся на самоизоляции по месту жительства. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 60,9 тыс. человек.

За весь период пандемии в донских лабораториях проведено 286,6 тыс. тестов на коронавирус.

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