Москва, , 11:35 — REGNUM Для многих пассажиров вагон-ресторан — это дорожная романтика, комфортный интерьер и дорогая, но вкусная еда и качественный алкоголь. Идея не кажется верной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение ОП РФ запретить продажу алкоголя в поездах.

«При таком подходе можно вообще ресторацию в поездах закрыть, поскольку, к сожалению, периодически случаются драки. Посидеть в дороге, скоротать время в пути — это нормально, вагоны-рестораны были всегда, в том числе в советское время.

Важно отметить, что это и дополнительная выручка. Это дает возможность перевозчику не повышать цены на билеты. Особенно когда экономика в рецессии из-за пандемии коронавируса.

Многие поезда Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Псков, Москва — Воронеж и другие идут одну ночь. И без вагона-ресторана пассажиры будут выбирать самолет.

Деньги сопоставимы, зато быстрей. Не думаю, что в РЖД пойдут на это, отказавшись от дополнительной выручки и лояльных пассажиров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запретить продажу любого алкоголя в вагонах-ресторанах поездов предложил член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

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