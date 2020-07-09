Ереван, , 11:14 — REGNUM Нагрузка на систему здравоохранения Армении остается тяжелой, но стабильной. Об этом 9 июля заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян на заседании правительства.

По его словам, в республике почти не осталось пациентов, которые ожидают медицинской помощи дома. По состоянию на 9:00 (8:00 мск) 13 пациентов с коронавирусом ожидают госпитализации. «Ситуация с загруженностью системы остается напряженной», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для преодоления эпидемии коронавируса жителям республики необходимо научиться жить, соблюдая санитарные требования.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян назвал основу стратегии борьбы с коронавирусом в Армении