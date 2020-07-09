Ереван, , 11:07 — REGNUM Стратегия борьбы с эпидемией коронавируса в Армении остается прежней — научиться жить, соблюдая санитарные нормы. Об этом 9 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

По его мнению, правильные нормы поведения позволят уменьшить показатели заболеваемости до нуля. Он отметил, что комендант Тигран Авинян издал распоряжение, согласно которому лица с заболеванием органов дыхания могут не носить маски в открытых общественных местах.

«Заболевание, дающее на это право, должно быть подтверждено документально», — заявил Пашинян. Авинян подтвердил, что смягчение требования по ношению маски распространяется на граждан, страдающих заболеваниями сердца и органов дыхания.

Отметим, по состоянию на 9 июля в Армении выявили 30 346 случаев заражения коронавирусом, в том числе 526 — за минувшие сутки. Выздоровели 18 тыс. человек, скончались 170 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Армения отказалась от участия в Играх стран СНГ