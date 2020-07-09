Махачкала, , 11:13 — REGNUM Четыре новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. Общее число летальных исходов в республике по данным на 10:35 9 июля достигло 404, сообщил федеральный оперативный штаб.

По общему количеству случаев смерти пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, Дагестан занимает первое место среди регионов Северного Кавказа и четвертое — среди всех субъектов РФ. Выше по этому показателю только Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан в настоящее время готовится к переходу ко второму этапу снятия ограничений, действующих в республике в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, планируется возобновить работу культовых учреждений при условии соблюдения масочного и дезинфекционного режима.

Читайте также: В Дагестане откроют мечети и храмы