Махачкала, , 08:47 — REGNUM В Дагестане в ближайшее время могут открыть для посещения верующих мечети и храмы. О появлении возможности открытия культовых учреждений заявил в ходе заседания оперативного штаба 7 июля руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов.

Он также назвал условия для возобновления их работы. Одним из основных является ограничение по количеству одновременно находящихся в учреждениях культа граждан. Так, в помещениях площадью до 400 кв. м допускается присутствие лиц из расчета не более одного человека на 4 кв. м. На территории площадью более 400 кв. м возможно присутствие до 100 человек.

Помимо этого, в культовых учреждениях должны строго соблюдаться меры безопасности и санитарный режим, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.