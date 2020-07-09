Тбилиси, , 10:58 — REGNUM

За последние сутки в Грузии лабораторно подтверждено пять новых случаев коронавируса, а общее число достигло 968 человек. Обновленные данные появились на официальном сайте https://stopcov.ge/

За этот же период из клиник, где лечат COVID-больных, выписались 3 пациента, и общее число выздоровевших составило 844 человека.

В графе скончавшихся числится 15 летальных исходов. В режиме карантина находятся 4851 человек, в стационарах под наблюдением остается 231 пациент.