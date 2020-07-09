Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки выявлено 50 новых носителей SARS-CoV-2, а также еще один летальный случай. Об этом 9 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Ленобласть, заболевшие-выздоровевшие Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Ровно столько же новых случаев инфекции было зафиксировано в Ленобласти и в предыдущий день.

С начала пандемии в регионе выявлено 4892 инфицированных, из них выздоровели 4226 человек, в том числе 7 — за последние сутки.

За всё время пандемии от COVID-19 в Ленобласти 36 человек умерли.

Отметим, по данным за предыдущие сутки в регионе было выявлено 50 новых случая в 36 населенных пунктах в 13 из 17 районов региона. Наибольшее число заболевших выявлено в Выборге, Гатчине, Кировске (по 3), а также Волхов, Рощино, Коммунар, Кингисепп, Кириши, Отрадное, Тосно и Ульяновка (по 2).

Добавим, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6509 в 85 регионах, в том числе у 1778 заболевших инфекция протекает без проявлений. За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев, выписано по выздоровлению 8 805 человек.

С начала пандемии в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 707 301 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 10 843 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 481 316.

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