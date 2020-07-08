Саратов, , 15:44 — REGNUM В Саратове 93-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался после выписки из госпиталя. Региональные следственные органы осуществляют проверку сообщения, размещенной в СМИ публикации об оказании медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациента. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

По данным публикации, 93-летний пенсионер 15 мая 2020 года был госпитализирован для профобследования в ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн». Жалоб на здоровье при поступлении у ветерана не было. 28 мая, пребывая в стационаре, у мужчины появился сильный кашель и поднялась температура. На следующий день пожилого человека выписали. Вскоре у него взяли тест на COVID-19 и диагноз подтвердился, а 17 июня мужчина скончался.

Следователи опрашивают персонал госпиталя, родственников погибшего и соседей по палате, проверяется медицинская документация.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аналогичном случае, 14 июня 2020 года в Саратовской области после профилактического обследования скончался 94-летний ветеран Великой Отечественной войны. Мужчину госпитализировали для профобследования в госпиталь для ветеранов войн.

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