Иркутск, , 06:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 8 июля, оперативный региональный штаб региона, общее число носителей коронавируса составляет уже 9468 человек, причём 243 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 133 человека. В том числе, трое умерли за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров лечится 1483 пациента с SARS-CoV-2, из них 92 человека болеют тяжело. Выздоровели 5236 человек.

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