Пекин, , 04:37 — REGNUM Национальная метеорологическое агентство Китая продлило оранжевый уровень предупреждения в связи с мощными ливнями, которые обрушились на обширную территорию страны, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

С утра 8 июля по утро 9 июля мощные ливни и ураганы ожидаются в провинциях Гуйчжоу, Юньнань, Сычуань, а также Гуанси-Чжуанского автономного района, сообщили в Национальном метеорологическом центре. В некоторых района Гуанси возможны ливни до 260 мм в сутки.

В некоторых из упомянутых выше районов возможны осадки до 80 мм в час, сопровождаемые ураганами и сильным ветром. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы растет от синего и желтого до оранжевого и красного.

Мощные ливни не прекращаются в Китае с начала июня. Особенно пострадали южные районы страны, где многие реки и озера вышли из берегов, приведя к наводнениям и подтоплениям.