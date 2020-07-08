Иерусалим, , 21:44 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Израиле увеличилось за последние сутки на 1289 и превысило 33 тыс. человек, сообщает 8 июля минздрав страны.

Общее число заражений в стране достигло 33 175, а после того как еще два пациента с диагнозом COVID-19 скончались, общее число жертв эпидемии достигло 344.

Ещё 113 пациентов с таким диагнозом остаются в тяжелом состоянии. Выздоровевшими признаны 18 315 человек.

Минздрав Израиля отмечает, что среднее число ежедневно выявляемых случаев заражения с 1 июля выросло вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля правительство Израиля приняло решение о закрытии концертных залов, клубов, баров, спортивных заведений, ограничить предельно допустимое число посетителей массовых и религиозных мероприятий.

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