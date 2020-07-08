Воронеж, , 19:05 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области направлено в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство 8 июля утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника МВД, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина похитил 10 миллионов рублей, принадлежащих предпринимателю. Для этого он убедил бизнесмена, что может оказать общее покровительство его бизнесу со стороны государственных и контролирующих органов. С апреля 2015 года по май 2019-го полицейский каждый месяц через посредника получал по 200 тысяч рублей, но никаких обещанных действий в пользу бизнесмена не совершал.

Рассматривать дело будет Центральный районный суд города Воронежа.