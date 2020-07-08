Бишкек, , 18:44 — REGNUM В Киргизию вернулись 213 киргизстанцев, застрявших в Новосибирске из-за закрытия границ и отмены авиасообщения между странами по причине пандемии коронавирусной инфекции.

Чартерный авиарейс по маршруту «Новосибирск — Бишкек» удалось организовать при содействии министерств иностранных дел Киргизии и России.

Самолет авиакомпании «Сибирь» вывез на родину граждан Киргизии, имеющих различные заболевания и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых киргизстанцев, беременных и женщин с малолетними детьми, а также студентов, обучающиеся в российских вузах.