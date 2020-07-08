Мурманск, , 17:51 — REGNUM Главу администрации Мурманска Евгения Никору госпитализировали с положительным результатом теста на коронавирус SARS-CoV-2.

Как сообщает ТВ21, врачи диагностировали у градоначальника двустороннее воспаление легких. По словам самого Евгения Никоры, он чувствует себя нормально.

Напомним, за сутки в Мурманской области выявили 163 новых случаев заражения коронавирусом, 124 из них — в областной столице.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус обнаружили у министра здравоохранения Архангельской области.