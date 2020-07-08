Архангельск, , 12:55 — REGNUM У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Глава ведомства сдал тест после того, как опасную инфекцию подтвердили у одного из сотрудников министерства. Карпунов переносит вирус бессимптомно, поэтому находится на амбулаторном лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с начала эпидемии новым коронавирусом заразились свыше 6,5 тысячи человек, из них более 700 — сотрудники медучреждений.