Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM В Ростовской области выявлено более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июля сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

По её словам, более 400 случаев заражения подтверждены не только среди врачей, но и медперсонала в целом. При этом не все случаи заражения произошли на работе.

ИА REGNUM напоминает, что система здравоохранения Ростовской области в настоящее время готовится ко второй волне коронавирусной инфекции. При этом насколько грозной окажется инфекция, пока неизвестно.

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