Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM В Петербурге сотрудник полиции вместе с сообщником подозревается в убийстве пенсионера МВД из корыстных побуждений. Соучастники задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении обвинения. Об этом сообщили 8 июля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено по факту безвестного исчезновения местного жителя, 1967 года рождения, пенсионера МВД.

В ходе следствия установлена причастность к этому событию мужчины 1994 года рождения и действующего сотрудника полиции — инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга, 1987 года рождения.

«По данным следствия, подозреваемые вступили между собой в преступный сговор, направленный на убийство их знакомого, с целью невозвращения взятых у последнего в долг денежных средств в размере 1 млн рублей», — раскрыли в ГСУ СКР мотив преступления.

По данным следствия, еще 12 мая 2020 года в припаркованном на проспекте Маршала Захарова автомобиле злоумышленники задушили мужчину, вывезли тело и спрятали в заброшенном гараже на территории Колпинского района города.

Сейчас идет установление местонахождения тела потерпевшего, расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подозреваемые в преступлении были задержаны сегодня сотрудниками уголовного розыска Главка и доставлены в органы СКР для проведения следственных действий.

Задержанный сотрудник УМВД России по Красносельскому району временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.

«В случае установления вины он будет уволен из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.