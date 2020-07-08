Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В Азовском море и Таганрогском заливе объявили заморный период. Соответствующий приказ подписал руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев, передаёт ИА REGNUM.

В документе говорится, что в сложившихся условиях для вылова бычков разрешено применять механизированные драги. В этот же период специалисты должны проверять условия среды и уровень кислорода в воде каждые пять дней. От этого зависит срок окончания заморного периода.

Стоит отметить, что заморный период объявлен в связи с установившейся жарой, которая является причиной снижения содержания кислорода в воде.