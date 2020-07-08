Курск, , 11:53 — REGNUM В Курской области по состоянию на 8 июля зарегистрировано 43 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

За последние сутки подтверждены ещё две смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Скончались двое мужчин в возрасте 68 и 73 лет.

Выписаны после выздоровления были 3822 пациента, в том числе 60 — за последние сутки. В больницах к аппаратам искусственного дыхания подключены 12 человек.

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