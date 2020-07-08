Казань, , 11:45 — REGNUM В Татарии по данным на 8 июля коронавирус выявили всего у 4858 человек, за сутки положительные тесты получили еще 35 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента наблюдения выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3798 человек (за сутки — 12 пациентов), скончались 20 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 16 человек, 19 — лечатся на дому. Все случаи заражения контактные. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрасте от 50 до 60 лет — 10 человек. 15 человек проживают в Казани, в Нурлатском районе республики — девять.

Как ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии на 8 июля общее число умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 20 человек. Еще двоих пациентов с диагнозом COVID-19 врачам не удалось спасти.

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