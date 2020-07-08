Казань, , 08:36 — REGNUM В Татарии на 8 июля общее число умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 20 человек. Еще двоих пациентов с диагнозом COVID-19 врачам не удалось спасти. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Первый случай — 66-летняя жительница Верхнеуслонского района. Женщина была доставлена 2 июня в республиканскую клиническую больницу, после чего госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе городской больницы №16 с двусторонней пневмонией. Кроме этого, пациентка имела ряд хронических заболеваний. Женщину с 18 июня перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Усилия врачей остались безуспешны, 29 июня в результате остановки кровообращения женщина умерла.

Второй пациент скончался 6 июля. Житель Нижнекамского района 29 июня был помещен в больницу с диагнозом COVID-19 и осложненной вирусной пневмонией средней степени тяжести. Мужчина имел заболевания сердечно-сосудистой системы.

Причина смерти обоих пациентов установлена в ходе патологоанатомической экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по данным на 7 июля коронавирус выявили у 4823 человек. Выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3786 человек, скончались 18 человек.

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