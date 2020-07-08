Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ 8 июля, аномальную жару в регионе сменят грозовые ливни с градом.

Так, в период с 8 по 9 июля на Дону ожидаются сильные дожди, грозовые ливни с градом и усилением ветра до 20−23 метров в секунду. Спасатели напоминают, что в непогоду необходимо быть внимательными и осторожными.

ИА REGNUM напоминает, что из-за аномальной жары в Ростове-на-Дону произошло несколько аварий на линиях электропередачи. Подача электроэнергии была временно прекращена абонентам в Ворошиловском, Ленинском, Советском и Первомайском районах.

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