Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На одну фамилию увеличилось количество умерших. Об этом 8 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Ленобласть, заболевшие-выздоровевшие Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

С начала пандемии в регионе выявлено 4842 инфицированных, на сегодняшний день из них выздоровели 4219 человек, в том числе 8 — за последние сутки.

За всё время пандемии от COVID-19 в Ленобласти 35 человек умерли.

Отметим, по данным за предыдущие сутки в регионе было выявлено 52 новых случая в 38 населенных пунктах в 16 из 17 районах региона. Наибольшее число заболевших выявлено в Гатчине и Луге (по 4), Выборге и Тосно (по 3), а также Тайцы, Сиверский и Кириши (по 2).

Добавим, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6562 в 84 регионах, в том числе у 1812 заболевших инфекция протекает без проявлений. За последние сутки подтверждено 173 летальных случая, выписано по выздоровлению 8 631 человек.

С начала пандемии в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 70 0792 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 10 667 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 472 511.

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