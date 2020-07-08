Тбилиси, , 10:25 — REGNUM Правительство Грузии приняло постановление, которое вводит шесть уровней владения национальным языком. Текст документа был опубликован 7 июля.

Согласно постановлению, введены уровни A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Они присваиваются в зависимости от способности читать, писать, говорить и понимать сказанное на грузинском языке.

Самый низкий уровень — А1 — должен присваиваться, когда человек может на грузинском языке использовать стандартные предложения, например, назвать свое имя и возраст или сделать покупку в магазине. Обладатель самой высокой оценки — С2 — должен быть способен не только понимать смысл докладов и идиоматических выражений, но и говорить с нормальной скоростью на сложные темы без подготовки.

Стоит отметить, что введение шести уровней владения языков было перенято Грузией из европейской практики.