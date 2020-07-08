Москва, , 07:37 — REGNUM Введение режима самоизоляции в России положительно отразилось на статистике дорожно-транспортных происшествий (ДТП), заявил 7 июля начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников в интервью «Российской газете».

По его словам, число аварий на дорогах и вызванных ими смертей снижалось ежемесячно, начиная с марта 2020 года.

«В апреле количество ДТП снизилось уже на 41,4%. Всего произошло 6465 ДТП. А число погибших снизилось на 20,3%. Всего погибли 798 человек», — сказал он.

Аналогичным образом ситуация складывалась в мае этого года.

Черников добавил, что по итогам пяти месяцев с начала 2020 года число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения снизилось на 9,6% и составило 4 504 ДТП.

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