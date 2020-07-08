Анадырь, , 05:19 — REGNUM На Чукотке более 200 волонтёров получат региональные награды за помощь в проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Губернатор Роман Копин отметил значимость работы молодёжных активистов.

Волонтёрский корпус объединил активистов акции #МыВместе, волонтёров Победы и волонтёров Конституции.

Благодарность активистам выразили руководитель НО «Фонд поддержки молодежи» Алексей Ушанов совместно с региональными координаторами Ольгой Шишковой и Надеждой Гребцовой.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство жителей России (71%) удовлетворены организацией голосования по поправкам к Конституции, среди проголосовавших — 88%. Не удовлетворены — 20%.