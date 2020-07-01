Стресс-тест сдан успешно — политолог о голосовании по поправкам
Челябинская область по сравнению со многими другими регионами выглядит очень достойно и по достигнутому показателю явки, и по качеству проведения информационной кампании, и по общему уровню организации голосования. Об этом написал в соцсетях политолог Александр Мельников.
Поправки к Конституции РФ поддержали 68,19% избирателей Бердска
В городе Бердске Новосибирской области подвели итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. По данным территориальной избирательной комиссии, в всего в голосовании приняли участие 34 740 бердчан или 41,1%.
«За внесённые поправки в главный документ страны проголосовали 23 688 или 68,19% жителей города. Против — 10 701 или 30,81%», — уточняет ТИК Бердска.
На Ямале подвели итоги голосования по поправкам к Конституции
На Ямале явка на голосование по поправкам к Конституции РФ составила 80,76%. Об этом сообщил на брифинге 2 июля председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.
Поправки к Конституции России одобрили 89,16% от общего числа проголосовавших ямальцев или 265 237 человек, высказались против — 10, 29% или 30 605 человек.
В труднодоступных районах автономного округа явка на общероссийское голосование составила 100%.
Негры в США помогли Путину в голосовании по поправкам — Шахназаров
США помогли президенту России Владимиру Путину получить возможность избираться на новый срок, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
«Что, мне кажется, ему помогло, как ни странно — это события в Соединенных Штатах… Вот это, мне кажется, сыграло. Потому что, во-первых, разрушился образ Соединенных Штатов как некоего образца политической системы… Если там есть ограничение сроков, значит, это идеал… Во-вторых, на этом фоне предстал как олицетворение стабильности и порядка», — заявил Шахназаров.
ЦИК: в Дагестане поправки к Конституции поддержали более 90% избирателей
Дагестан вошел в число трех субъектов РФ, в которых «за»!изменения в Конституции РФ проголосовали более 90% избирателей. В республике поправки поддержали 90,27% участников голосования, против выступили 9,12% избирателей, следует из предварительных данных ЦИК.
Глава Забайкалья: «Спасибо тем, кто пришёл и проголосовал»
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поблагодарил жителей за участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает официальный сайт региона. В обращении главы, в частности сказано:
Более 70% жителей Тверской области проголосовали за поправки к Конституции
Жители Тверской области поддержали внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Предварительные итоги голосования на утро 2 июля внесены в систему ГАС «Выборы».
В Саратовской области за поправки проголосовали более 82% избирателей
За внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 82,24% (1 млн 187 тыс. 697 человек) избирателей Саратовской области. Против поправок в основной закон страны высказались 16,96% (244 тыс. 989 человек) избирателей.