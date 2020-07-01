В России подвели итоги голосования по вопросу о внесении поправок в Конституцию. По данным Центризбиркома, за поправки к Основному закону страны проголосовали почти 78% избирателей, против высказались немногим более 21% участников голосования. На участки пришли 65% от общего числа российских избирателей.

Таким образом, Конституция России образца 1993 года получила масштабное и принципиально важное обновление. О результатах голосования в регионах, о том, как принятие поправок в целом отразится на российском государстве и обществе, как повлияет на политическую систему в стране — в трансляции ИА REGNUM.