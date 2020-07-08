Владивосток, , 03:09 — REGNUM В День семьи, любви и верности 8 июля в Приморье чествуют самые крепкие пары и вручают специальные медали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Медаль «За любовь и верность» учреждена Федеральным оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России. На одной стороне медали изображена ромашка — символ праздника, на другой — лики святых Петра и Февронии.

В этом году 33 приморские семьи в 18 районах получат такие медали. Помимо этого, в День семьи, любви и верности заключат брак 22 пары в 11 муниципалитетах.

В правительстве уточнили, что медали 8 июля вручат только супругам в возрасте до 65 лет. Это 33 пары из 75. Остальные семьи планируется чествовать после нормализации эпидситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских регионах 8 июля традиционно пройдут мастер-классы, концерты, вебинары, флешмобы. В связи с распространением коронавируса, часть праздничных мероприятий в 2020 году пройдёт в онлайн-формате.