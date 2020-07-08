Москва, , 00:30 — REGNUM День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.

В российских регионах традиционно пройдут мастер-классы, концерты, вебинары, флешмобы. В связи с распространением коронавируса, часть праздничных мероприятий в 2020 году пройдёт в онлайн-формате.

Читайте также: В День семьи, любви и верности в Москве пройдут онлайн-мероприятия

В день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака, по традиции проходят крестные ходы и всенощные бдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году официально праздник отмечается в 12-й раз. В 2002 году молодежь города Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии. В 2008 году идею поддержала РПЦ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье перенесли празднование Дня семьи, любви и верности