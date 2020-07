Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Издательство Insight Editions анонсировало сборник рассказов God Of War: B Is For Boy, в основу которого ляжет популярная видеоигра. Об этом 8 июля сообщил портал Screen Rant.

Компания сообщила, что желающие приобрести книгу уже могут сделать предзаказ. В качестве автора книги выступила писательница Андреа Робинсон. Insight Editions также выложила в сеть рекламный видеоролик.

https://twitter.com/insighteditions/status/1280192285859176448

Напомним, последняя игра серии God of War для консоли PlayStation 4 вышла 20 апреля 2018 года. Она является сиквелом игры God of War III, релиз которой состоялся 16 марта 2010-го.

